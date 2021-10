Top 5 Electric Scooter in India up to 139kmph speed Bajaj Chetak Ola Electric Ather 450X Hero Optima HX Okinawa iPraise check details: बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की कीमत के बीच आजकल इलेक्ट्रिक वीइकल भारतीय यूजर्स की पसंद बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर का ट्रेंड अब बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक सबसे बड़ी खामी यह है कि ये तेजी से नहीं चल सकती है। आज हम आपको भारत में मिलने वाले 5 सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: October 20, 2021 4:18 PM IST