top 5 mobile under 15000 with 48 MP camera and RAM Upto 6GB Poco M3, Realme Narzo 20 pro, Xiaomi Redmi Note 9 pro, Samsung Galaxy M21, Oppo A53 2020: स्मार्टफोन मेकर कंपनियां हर प्राइस रेंज में मोबाइल फोन लॉन्च करती हैं। आज हम आपको इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में मौजूद 15 हजार रुपये की कीमत में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं। इस सेगमेंट के स्मार्टफोन्स बेहतर कैमरा, फास्ट प्रोसेसर और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। ऐसे में अगर आप भी नया स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस लिस्ट (Best Phones Under 15000 in India) पर एक नजर जरूर डालें।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: February 10, 2021 12:16 PM IST