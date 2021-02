Top 5 Mobile Under 7000 With 5000mAh Battery 2GB RAM and up to 13MP camera on Flipkart and Amazon With EMI Offer: अगर आप कम बजट में दमदार बैटरी वाला एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए ऐसी एक लिस्ट लेकर आए हैं। इस लिस्ट में 5000mAh वाले स्मार्टफोन है, जो 7 हजार रुपये से कम कीमत पर आते हैं। इन स्मार्टफोन को Amazon और Flipkart से किफायती EMI पर भी खरीदा जा सकता है। साथ ही इन स्मार्टफोन में 2GB RAM का सपोर्ट मिलता है। इस लिस्ट में Micromax IN 1b,Redmi 8A, Infinix Smart HD 2021, Lava Z2, Samsung Galaxy M02 स्मार्टफोन शामिल हैं...

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: February 3, 2021 9:53 AM IST