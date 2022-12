Top 5 New Small Cars Launched In 2022 New Maruti Baleno New WagonR New Alto K10 CITROEN C3 PMV Eas-E EV: साल 2022 इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी रोमांचक रहा है। छोटी कारों की बात करें तो इस दौरान 5 शानदार कारें लॉन्च की गईं। डिटेल में जानिए इनके बारे में...

Swati Jha



@Swaatiijha

@Swaatiijha Published on: December 22, 2022 6:23 PM IST