Top 5 New SUVs Launched In 2022 MARUTI GRAND VITARA TOYOTA HYRYDER MAHINDRA SCORPIO N MAHINDRA XUV300 NEW MARUTI BREZZA: साल 2022 में GRAND VITARA से लेकर SCORPIO N तक कई शानदार SUV लॉन्च हुई हैं। आइए डिटेल में जानते हैं इनकी कीमत और इंजन के बारे में...

Swati Jha



@Swaatiijha

@Swaatiijha Published on: December 23, 2022 7:23 PM IST