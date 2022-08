Top 5 Phones on Amazon Sale under 20,000 with 6000mAh battery 108MP Camera and 67W Fast Charing Battery, best deals and discount offers: भारत में अब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इसी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेल की भी शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त अमेजन पर मोबाइल सेल चल रही है, जिसका नाम Smartphone Upgrade days है। इस सेल की शुरुआत 11 अगस्त 2022 से हुई है और 14 अगस्त, 2022 तक चलेगी। इस सेल में यूजर्स को 40 प्रतिशत का डिस्काउंट, नो कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज ऑफर और कुछ चुनिंदा बैंकों के जरिए 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: August 12, 2022 6:31 PM IST