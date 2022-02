Top 5 Phones for Valentine’s Day Gift under Rs 10000 in Flipkart Sale: Poco C31, Redmi 9i Sport, Micromax In Note 1, Infinix Hot 11, Samsung Galaxy F12: इस वक्त Flipkart पर Mobile Bonanza Valentine’s Day Edition Sale चल रही है, जहां आप बजट फोन्स पर भारी डिस्काउंट पा सकते हैं। हम यहां आपको सबसे बढ़िया टॉप 5 फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप 10000 रुपये में खरीद सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: February 13, 2022 11:40 AM IST