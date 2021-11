Top 5 Realme Phones with upto 64MP camera, 12GB RAM, 5000mAh battery available at huge discount during Flipkart Black Friday Day Sale: Realme GT Neo 2, Realme GT Master Edition, Realme 8s 5G, Realme 8i, Realme Narzo 30: Flipkart पर इस वक्त Black Friday Day Sale चल रही है, जहां लगभग सभी Realme फोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। यह सेल 30 नवंबर 2021 तक लाइव रहेगी, जहां आप डिस्काउंट के साथ-साथ HDFC क्रेडिट कार्ड की मदद से एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। आइए इस सेल के टॉप 5 रियलमी फोन्स पर नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 28, 2021 3:00 PM IST