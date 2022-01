Top 5 Smartphone under 500 EMI on Flipkart Big Saving Days Sale with 6000mAh Battery 4GB RAM 64GB Storage 48MP Quad Camera and 5G Processor: Flipkart Big Saving Days Sale का आज चौथा दिन है। यह सेल कल यानी 22 जनवरी को खत्म होगी। इस सेल में आप 500 रुपये प्रति महीने से भी कम खर्च करके शानदार स्मार्टफोन्स को खरीद सकते हैं। आइए हम आपको उन 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप 500 प्रति महीने की भी कम की ईएमआई पर खरीद सकते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: January 21, 2022 11:43 AM IST