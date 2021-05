Top 5 Smartphones for Mothers Day Gift with 48MP Camera up to 6000mAh battery Realme 8 5G Moto G10 Power Samsung Galaxy F12 Poco M2 Pro Xiaomi Redmi Note 10: हर साल मई के दूसरे रविवार को Mother's Day के तौर पर मनाया जाता है। इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए आप अपनी मां को ये पांच शानदार स्मार्टफोन गिफ्ट कर सकते हैं। इनमें 48MP कैमरा और दमदार बैटरी मिलती है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 8, 2021 8:21 PM IST