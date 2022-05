Top 5 Smartphones Launching This Month May 2022: Vivo T1 Pro से लेकर OnePlus Nord 2T तक, इस महीने लॉन्च होंगे ये धाकड़ फीचर्स वाले फोन

Top 5 Smartphones launching this month may 2022 Vivo T1 Pro X80 Series Samsung Galaxy A04s Galaxy A13 5G and OnePlus Nord 2T: अप्रैल के महीने में एक तरफ जहां स्मार्टफोन कंपनियों के बीच अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने की होड़ सी लगी थी, वहीं, मई में भी कुछ कंपनियां अपने डिवाइसेज भारत में पेश करने का प्लान बनाया है। Vivo ने अपने बजट, मिड और फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की डेट ऑफिशियल कर दी है। वहीं, Samsung और OnePlus के फोन भी इस रेस में शामिल हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 3, 2022 12:46 PM IST