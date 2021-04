Top 5 Smartphones under 10000 with up to 6000mAh battery Realme Narzo 20A Realme C15 Infinix Smart 5 Smart 4 Plus Infinix Hot 10 on Flipkart mobile bonanza sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर चल रहे Mobile Bonanza Sale का आज आखिरी दिन है। यह सेल आज यानी 11 अप्रैल रात के 11:59 बजे खत्म होगी। इस सेल में 10 हजार रुपये के कम कीमत में दमदार बैटरी वाले इन 5 स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं, जिनमें 6000mAh तक बैटरी मिलती है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 11, 2021 12:38 PM IST