top 5 smartphones under 20000 including realme 9 pro 5G redmi note 11 pro poco m4 pro 5g oppo k10 and Samsung Galaxy F41 in flipkart sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर शुरू हुए Big Bachat Dhamaal Sale में Realme, Samsung, POCO, Redmi, OPPO के इन 5 फोन पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। ये फोन 108MP कैमरा, 6000mAh की बैटरी, 8GB RAM जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 1, 2022 2:24 PM IST