Top 5 Smartphones Under 30000 in December 2021: 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, 64MP कैमरा, और पॉवरफुल प्रोसेसर वाले बेस्ट स्मार्टफोन

Top 5 Smartphones under 30000 in December 2021 with 8GB RAM, 256GB Storage, 64MP Camera Setup, 32MP Selfie Camera, AMOLED Display including Oneplus Nord 2, Mi 11X, Realme GT Master Edition, Oppo Reno6 5G, Vivo v21e: अगर आप 30,000 रुपये तक का एक बढ़िया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारा ये आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए। हम इसमें आपको दिसबंर 2021 तक मार्केट में बिकने वाले 30,000 रुपए तक के बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे। इस लिस्ट में शाओमी, रियलमी, वनप्लस समेत तमाम कंपनियों के स्मार्टफोन शामिल हैं।

Devesh Jha



@Deveshjha2

@Deveshjha2 Published on: December 6, 2021 8:52 AM IST