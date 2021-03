Top 5 Smartphones Under 30000 with 8GB RAM 128GB OnePlus Nord 5G Realme X7 Pro 5G Vivo V20 Pro 5G OPPO F19 Pro Plus 5G Samsung Galaxy A71 check price features and specifications: 30 हजार रुपये से कम में अगर आप एक ऐसा फोन खरीदना चाहते हैं, जिसका कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सब बेहतर है तो आज हम आपको पांच ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं जो सभी खूबियों के साथ आते हैं।

@HarshitKHarsh Published on: March 18, 2021 4:24 PM IST