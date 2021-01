Top 5 Smartphones under 9000 with 16MP camera 6GB RAM in flipkart Sale last day: Flipkart Mobiles Bonanza Sale का आज आखिरी दिन है। सेल के दौरान ई-कॉमर्स कंपनी स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट-ऑफर दे रही है। अगर आप कम दाम में नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां दी गई डिटेल देखें। यहां हम आपको Flipkart Sale के दौरान 9000 रुपये से कम में मिल रहे 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: January 29, 2021 4:42 PM IST