Top 5 SUVs under 15 Lakh: Hyundai Creta से Mahindra Thar तक, ये हैं भारत की सबसे पॉपुलर SUV जिनकी कीमत है 15 लाख रुपये से कम

Top 5 SUVs under 15 lakh in India include vehicles like Hyundai Creta, Mahindra XUV700, MG Hector Plus, Tata Harrier, Mahindra Thar: हम यहां पर आपको भारत में मौजूद उन टॉप 5 SUVs के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप 15 लाख रुपये में खरीद सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Last updated on: May 22, 2022 2:15 PM IST