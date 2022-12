Top 5 Upcoming Cars With ADAS In 2023 NEW TATA SAFARI KIA SELTOS FACELIFT MG HECTOR FACELIFT NEW HYUNDAI VERNA NEW MARUTI MPV: भारतीय कार खरीदारों के बीच इन दिनों ADAS टेक्नोलॉजी का क्रेज बढ़ रहा है। ADAS एक रडार-बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यहां हम आपके लिए भारतीय बाजार में ADAS के साथ आने वाली टॉप 6 नई कारों के बारे में बता रहे हैं।

Swati Jha



@Swaatiijha

@Swaatiijha Published on: December 27, 2022 1:53 PM IST