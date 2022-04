Top 5 Xiaomi phones under 20000 with 108MP Camera 8GB RAM 5000mAh Battery 67W Fast Charging Support and Super AMOLED Display Featured: शाओमी भारत का एक लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड है। इस कंपनी के ज्यादातर स्मार्टफोन भारत में बजट या मिडरेंज में लॉन्च किया जाता है। आइए हम शाओमी के टॉप पांच स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 17, 2022 12:38 PM IST