top Deals on Flagship smartphone in Flipkart Big Billion Days sale including Xiaomi 11i Hypercharge 5G iPhone 13 Oppo reno 8 5G iPhone 13 Pro on huge discount: फ्लिपकार्ट पर 23 सितंबर से सेल शुरू हो गई है। इसमें कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। यहां आज हम Flipkart Big Billion Days Sale में मिलने वाली टॉप 5 बेस्ट डील के बारे में बात करने वाले हैं। आइये, जानते हैं।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: September 17, 2022 1:19 PM IST