Top phones that come with extended or virtual RAM: Redmi 10 Prime, Realme 8i, Realme 8s, Oppo F19, iQOO 7: हम यहां पर आपको उन टॉप स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा रैम के साथ आते हैं और साथ में 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 66W तक फास्ट चार्जिंग और 64MP तक प्राइमरी कैमरे से लैस हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: September 19, 2021 5:44 PM IST