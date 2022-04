Top Realme Smartphones Under Rs 10000 comes with 6000mAh battery 4GB RAM triple rear camera fast charging incluning Realme C31 Realme Narzo 50i Realme C25 Realme C21Y Realme Narzo 30A: Realme Narzo 50A Prime को भारत में 25 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन होने वाला है, जिसकी कीमत 10,000 रुपये से कम होगी। हालांकि, इस वक्त भी Realme के पोर्टफोलियो में 10,000 रुपये से कम की कीमत वाले कई स्मार्टफोन शामिल हैं। इन स्मार्टफोन में आपको 6,000mAh तक की दमदार बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट व ट्रिपल रियर कैमरा जैसे धांसू फीचर्स मिलते हैं। आइए इस फोटो गैलेरी के जरिए एक नजर डालते हैं इन फोन और इनकी व फीचर्स पर।

Manisha



Published on: April 21, 2022 6:54 PM IST