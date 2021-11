Top Smart TVs with 32-inch LED screen, HD Ready graphics, and Android OS available during Flipkart Grand Home Appliances Sale: Thomson 9A Series, TCL 2021 Edition, Motorola ZX, Mi 4A Horizon Edition, Nokia: फ्लिपकार्ट पर 24 नवंबर 2021 को Grand Home Appliances Sale शुरू हुई है, जो 28 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान आप स्मार्ट टीवी की खरीद पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, जो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिलेगा। हम यहां पर आपको 32-इंच स्क्रीन वाले टॉप 5 स्मार्ट एंड्राइड टीवी के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप इस सेल पर खरीद सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 24, 2021 6:08 PM IST