Top smartphone under 6000: 6 हजार रुपये से कम कीमत में खरीदें 16MP कैमरा, 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वाले टॉप 5 स्मार्टफोन

Top smartphone under 6000 on flipkart and amazon with upto 2GB RAM, 32GB Storage and 16MP Camera, Samsung Galaxy M01 Core, Alcatel 3V, itel A47, Lava Z1, I KALL K3: इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में कंपनियों के बीच काफी कॉम्पीटिशन है। फीचर से फोन से स्मार्टफोन में स्विच करने वाले यूजर्स एंट्री लेवल स्मार्टफोन खरीदते हैं। यहां हम आपको 6,000 रुपये से कम की कीमत में मिलने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट शेयर कर रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: March 2, 2021 7:26 PM IST