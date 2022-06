Top Smartphones launching in India in July 2022 OnePlus Nord 2T Nothing Phone 1 Realme GT Neo 3T Redmi K50i and OPPO Reno 8 Pro: अगले महीने भारतीय बाजार में OnePlus, Nothing, Realme, Redmi और OPPO अपने कई धांसू फीचर्स वाले फोन लॉन्च करने वाले हैं। इनमें से कई फोन की डेट आफिशियली रिवील की गई है, जबकि कुछ की डेट सामने नहीं आई है। आइए, जानते हैं जुलाई में लॉन्च होने वाले इन तगड़े फोन के बारे में..

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 24, 2022 5:07 PM IST