Top Smartphones launching next week in India Xiaomi 11 Lite iQOO Z5 Samsung Galaxy M52 5G Galaxy F42 OPPO F19s Reno 6 Pro 5G Diwali Edition A Series POCO C Motorola Edge 20 Pro Vivo X70 Series: अगले सप्ताह के बाद से भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में Xiaomi, Samsung, POCO, Vivo, Motorola, OPPO, iQOO अपने स्मार्टफोन्स को अगले सप्ताह भारत में पेश कर रही है। इन सभी स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट कंपनी ने कंफर्म की है। आइए, जानते हैं इन अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में..

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 26, 2021 1:04 PM IST