Triumph TE-1 Electric Bike prototype photo revealed check here design in photo and features: ब्रिटिश ऑटोमेकर Triumph नई इलेक्ट्रिक बाइक लाने को तैयार है। आधिकारिक तौर पर मॉडल की घोषणा 2019 में की गई थी। कंपनी ने विलियम्स एडवांस्ड इंजीनियरिंग के साथ TE-1 नाम की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। आइये, जानें किन खूबियों से लैस है यह इलेक्ट्रिक बाइक और कैसी है इसकी डिजाइन।

Mona Dixit



Published on: February 11, 2022 12:54 PM IST