5000mAh तक बैटरी, 8GB तक RAM और 30000 रुपये से कम वाले इन धांसू 5G स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहा Discount

up to 5000mAh Battery and 8GB RAM featured 5G phones under 30k OnePlus Nord CE Samsung Galaxy M52 Vivo V21e Oppo F19 Pro Plus Xiaomi 11 Lite NE on Discount on Amazon : 30 हजार रुपये से कम में कई शानदार स्मार्टफोन्स आते हैं। इसमें Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo Xiaomi के हैंडसेट शामिल हैं। इन्हें अभी सस्ते में खरीदा जा सकता है। इनके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर के बारे में जानिये।

Mona Dixit



Published on: February 3, 2022 5:14 PM IST