up to 6000mah battery 6GB RAM Motorola Smartphone under 15k including Moto E7 Power Moto G31 Moto G51 5G Moto G40 Fusion On cashback and emi offer on flipkart: Motorola के सस्ते स्मार्टफोन को इस समय बेहद कम EMI और कैशबैक ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। हालांकि, यह ऑफर केवल Flipkart से स्मार्टफोन्स खरीदने पर मिलेगा। हमने यहां मोटोरोला के 15000 रुपये से कम वाले फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स बताए हैं। इनमें 6000mAh तक बैटरी के साथ अन्य कई धांसू फीचर्स मिलते हैं।

Mona Dixit



Published on: February 9, 2022 7:27 PM IST