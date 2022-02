up to 6000mAh Battery 8GB RAM and 128GB Storage Featured Redmi 10 Prime Redmi Note 10S Redmi Note 10T 5G Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 11T 5G on Discount on Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से Redmi Note Series के फोन्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। 8GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज वाले Redmi Note 10S, Redmi 10 Prime, Redmi Note 10T 5G, Redmi 10 Pro और Redmi Note 11T 5G फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। आइये, ऑफर्स और सभी स्पेसिफिकेशन जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: February 1, 2022 12:37 PM IST