up to 6000mAh Battery featured realme smartphones under 15k including Realme C25Y Realme Narzo 50A Realme 9i Realme 8 on Discount in Flipkart Mobile Bonanza Sale: Flipkart पर Sale चल रही है। यह सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 9 फरवरी से शुरू हो गई है और 14 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान ग्राहक डिस्काउंट के साथ स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। हम यहां रियलमी के सस्ते स्मार्टफोन पर मिल रही छूट पर के बारे में बताया है। इन फोन्स की कीमत 15000 रुपये से कम है।

Mona Dixit



Published on: February 10, 2022 5:27 PM IST