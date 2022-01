up to 8GB RAM 128GB Storage Featured Redmi Note 10 Series Phone Redmi Note 10 Redmi Note 10T 5G Redmi Note 10S Redmi Note 10 Lite and Redmi Note 10 Pro on Discount in Amazon Sale and Official website: Redmi Note 10 Series के फोन्स पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस सीरीज के फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट Mi.com से सस्ते में खरीदा जा सकता है। इनमें 8GB तक RAM के साथ 5020mAh तक बैटरी दी गई है। इनकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: January 19, 2022 5:53 PM IST