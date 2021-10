8GB तक RAM, 128GB तक स्टोरेज और 7000mAh तक बैटरी वाले Samsung के इन फोन्स को सस्ते में खरीदने का मौका, सेल में मिल रही है बंपर छूट

Buy up to 8GB RAM 128GB Storage and 7000mAh Battery Featured Samsung Galaxy M12 Samsung Galaxy M21 2021 Samsung Galaxy M31 and Samsung Galaxy M51 on Discount in Amazon Great Indian Festival Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर Great Indian Festival Sale चल रही है और सेल में कई सारे धांसू फोन्स पर डिस्काउंट है। अगर आप सैमसंग का फोन खरीदने के इच्छुक हैं तो अभी शानदार मौका है क्योंकि इस सीरीज के 8GB तक RAM और 128GB तक Storage वाले Samsung Galaxy M12, Samsung Galaxy M21 2021, Samsung Galaxy M31 और Samsung Galaxy M51 पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। इन फोन्स में 7000mAh तक की बैटरी दी गई है। फोन्स के सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और इन पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में नीचे से पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: October 10, 2021 3:00 PM IST