Upcoming Smartphone in April: सबसे सस्ते 5G से लेकर प्रीमियम तक Samsung, Xiaomi, iQOO, Oppo के ये स्मार्टफोन होने वाले हैं लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

Upcoming Smartphone in April Full List Infinix Hot 10 Play, Oppo A54, Oppo A74 5G, Realme 8 5G, Mi 11 Ultra, Mi 11X, Samsung Galaxy M42 5G, iQOO 7 Via Amazon And Flipkartछ अप्रैल में अब तक कई स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, लेकिन अभी बहुत से स्मार्टफोन लॉन्च होने बाकी हैं। इनमें से कई स्मार्टफोन 5G सपोर्ट वाले हैं। अगले हफ्ते कम कीमत से लेकर प्रीमियम रेंज वाले कई स्मार्टफोन भारत में दस्तक दे सकते हैं। इसमें से कुछ स्मार्टफोन Amazon पर तो कुछ Flipkart पर उपलब्ध होंगे। आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से स्मार्टफोन शामिल हैं और उनमें क्या खास होगा।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 16, 2021 2:05 PM IST