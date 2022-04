Upcoming Smartphones In April 2022 India with 150W Fast charging 12GB RAM and 12hz diaplay Incluning Redmi 10A Xiaomi 12 Pro iQOO Z6 Pro 5G OnePlus Nord CE 2 Lite and OnePlus 10R: अप्रैल महीने का फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है और सेकेंड हाफ में एक नहीं दो नहीं... बल्कि कई स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होने वाले हैं। इन स्मार्टफोन की लिस्ट में Xiaomi से OnePlus तक के फोन शामिल हैं। अप्रैल के सेकेंड हाफ में लॉन्च होने वाले फोन में आपको 150W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM और 120Hz डिस्प्ले जैसे दमदार फीचर्स मिलने वाले हैं।

Manisha



Published on: April 18, 2022 4:57 PM IST