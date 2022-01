Upcoming Smartphones in first week of Jan 2022 with 120Hz AMOLED Display 108MP Camera 120W Fast Charging 12GB RAM, Specs of iQOO 9 Vivo V23 Realme GT 2 Pro: नया साल शुरू हो चुका है और इसी के साथ स्मार्टफोन प्रेमी नए स्मार्टफोन्स का भी इंतजार करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी ऐसे ही स्मार्टफोन फैन्स हैं तो आपको बता दें कि 2022 के पहले हफ्ते में ही बहुत सारे नए और धांसू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। आइए हम आपको इन स्मार्टफोन के नाम, लॉन्च डेट और डिटेल्स बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: January 1, 2022 7:52 AM IST