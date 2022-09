Upcoming smartphones launch in next week in India including 200MP Camera featured Motorola Edge 30 Ultra Realme C30s vivo iQOO Z6 Lite 5G: अगले सप्ताह कई शानदार स्मार्टफोन लॉन्त होने वाल हैं। इसमें 200MP कैमरे वाले पहला स्मार्टफोन Motorola Edge 30 Ultra शामिल है। पूरी लिस्ट के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: September 10, 2022 2:26 PM IST