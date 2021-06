Upcoming Smartphones launching in India in July 2021 samsung galaxy A22 galaxy f22 tecno spark go 2021 vivo v21 pro and poco x3 gt check launch date price features and specifications: जून की तरह जुलाई में भी भारतीय बाजार में कई स्मार्टफोन पेश किए जाएंगे। कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स ने अपने फोन के लॉन्च डेट रिवील किए हैं, जबकि कई ब्रांड्स ने फिलहाल फोन के लॉन्च डेट रिवील नहीं किए हैं। सामने आ रही लीक रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung, Vivo, Poco अपने फोन पेश करने वाले हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 30, 2021 7:29 PM IST