Upcoming Smartphones launching in India in March 2021: Samsung से लेकर OnePlus अपने Most Awaited स्मार्टफोन को अगले महीने लॉन्च कर सकते हैं। इनमें से कुछ ब्रांड्स ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। वहीं, कुछ स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन साइट से लेकर आधिकारिक साइट्स पर लिस्ट किया जा चुका है। इनके जल्द भारत में लॉन्च होने की संभावना है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: February 27, 2021 9:54 AM IST