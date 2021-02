Vi Double Data Offer : ये हैं Vodafone Idea के सबसे जबरदस्त प्लान, मिलता है दो गुना डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

Vi Double Data Offer vodafone idea users get double data benefits on these plans under rs 250 : Vi (Vodafone Idea) के कई प्रीपेड प्लान में यूजर्स को डबल डेटा मिलता है। कंपनी ने हाल में ही अपने कुछ और प्रीपेड प्लान में कस्टमर्स को डबल डेटा देना शुरू किया है। यहां हम आपको Vi (Vodafone Idea) के उन सभी प्लान्स के बारे में बता रहे हैं जिसमें कंपनी अपने ग्राहकों को डबल डेटा ऑफर करती है।

@imshg Last updated on: February 26, 2021 7:51 PM IST