Vivo carnival Sale is live on flipkart get discount and additional exchange bonus check best deals on vivo smartphone: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर आज 22 फरवरी से Vivo Carnival Sale शुरू हो गई है। फ्लिपकार्ट पर यह सेल 25 फरवरी 2021 तक चलेगी। इस सेल के दौरान Vivo के स्मार्टफोन्स पर 13,400 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही Vivo Carnival Sale के दौरान पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 5000 रुपये तक का एक्सट्रा एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। यहां हम आपको सेल के दौरान मिल रहे बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Last updated on: February 22, 2021 3:42 PM IST