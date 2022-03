Vivo Pad First Look pictures released could sport Snapdragon 870 processor 120Hz LCD screen 7860mAh battery and 44W charging: वीवो ने चीनी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अपने पहले टैबलेट — Vivo Pad — की पिक्चर रिलीज की हैं। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट लुक और जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन्स।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: March 26, 2022 11:23 AM IST