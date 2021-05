Vivo V21 5G with 44MP Selfie Camera 64MP rear camera 8GB RAM 256GB Storage with Rs 2000 instant discount on Flipkart check offer: Vivo ने अपने V21 5G स्मार्टफोन को हाल ही में लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इसमें दमदार सेल्फी और रियर कैमरा दिया गया है। फोन MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर के साथ आता है। यह प्रोसेसर इंटिग्रेटेड 5G मॉडम के साथ आता है। इस फोन में 64MP का बैक और 44MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 9, 2021 2:28 PM IST