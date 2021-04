48MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज वाले Vivo X50 Pro 5G को Rs 2353 महीने में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रही डील

Vivo X50 Pro 5G with Qualcomm Snapdragon 765G 48MP back 32MP Selfie camera 8GB RAM 256GB Storage available at Rs 2353 EMI on Amazon India: Vivo के पिछले साल लॉन्च हुए दमदार कैमरा फीचर वाले X50 Pro 5G को Amazon India से खरीदने पर शानदार डील मिल रही है। इस फोन को 2,353 रुपये महीने की EMI पर खरीदा जा सकता है। यह फोन 8GB RAM, 256GB स्टोरेज और 48MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 10, 2021 10:46 AM IST