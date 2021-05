Vivo X50 with Qualcomm Snapdragon 730 8GB RAM 256GB storage 48MP back 32MP Selfie camera at Rs 7000 discount on Flipkart check offer: पिछले साल लॉन्च हुए Vivo के दमदार कैमरा फीचर वाले स्मार्टफोन Vivo X50 पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है। ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart पर इस फोन को 7 हजार रुपये तक कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: May 8, 2021 5:44 AM IST