12GB तक RAM, 256GB स्टोरेज, 32MP सेल्फी कैमरा, 48MP बैक कैमरा वाले Vivo X60 5G पर जबरदस्त ऑफर, Amazon Sale में सस्ते में खरीदने का मौका

Vivo X60 5G with up to 12GB RAM 256GB Storage 48MP triple rear camera 32MP selfie camera at huge discount on Amazon Smartphone upgrade sale check offer: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर 10 मई से Smartphone Upgrade Sale का आयोजन किया जा रहा है। आज यानी 12 मई को इस सेल का आखिरी दिन है। Vivo के पिछले दिनों लॉन्च हुए X60 5G पर इस सेल में शानदार ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 12, 2021 12:31 PM IST