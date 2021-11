Vivo X70 Pro with 12GB RAM, 256GB storage, 4450mAh battery, and 44W fast charging available at discount during Flipkart sale: वीवो का Vivo X70 Pro स्मार्टफोन अपनी परफॉर्मेंस और कैमरा के लिए जाना जाता है। इस डिवाइस पर इस समय फ्लिपकार्ट पर ऑफर चल रहा है, जहां आप इसे डिस्काउंट पर पा सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 4450mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 23, 2021 7:24 PM IST