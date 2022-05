Vivo X80 Pro alternatives Samsung Galaxy S22 Plus, Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro, iPhone 13 having good processor camera and display: चीनी स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने आज यानी 18 मई 2022 को भारतीय बाजार में अपने सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X80 Pro को लॉन्च किया है। यह फोन Qualcomm के सबसे दमदार प्रोसेसर, 50MP कैमरा, 12GB RAM जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसका सीधा मुकाबला Samsung Galaxy S22 Plus, Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro और Apple iPhone 13 से है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 18, 2022 5:21 PM IST