Vivo X80 with 4500mAh battery 50MP camera and AMOLED display get 4500 discount in flipkart big diwali sale: फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में Vivo के प्रीमियम फोन Vivo X80 को खरीदने का शानदार मौका है। सेल के दौरान स्मार्टफोन पर 3000 से ज्यादा का डिस्काउंट और 18,500 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। प्रमुख फीचर्स पर नजर डालें तो यह हैंडसेट एमोलेड डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट, 50MP का कैमरा और 4500mAh की बैटरी के साथ आता है।

ajay verma



Published on: October 22, 2022 1:27 PM IST