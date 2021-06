Vivo Y73 with 8GB RAM 64MP Camera 4000mAh battery AMOLED Display Sale starts in India check attractive offers discount price and specifications: वीवो ने एक और मिड बजट स्मार्टफोन Vivo Y73 को भारत में लॉन्च किया है। यह फोन अल्ट्रा स्लिम डिजाइन और दमदार फीचर्स के साथ आता है। लॉन्च के साथ ही फोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स पर सेल के लिए उपलब्ध कराया गया है। कंपनी फोन की खरीद पर जबरदस्त ऑफर दे रही है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 10, 2021 4:22 PM IST